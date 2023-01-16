В Калуге два поселка и 10 улиц останутся без воды 18 января
В среду, 18 января, в северной части Калуги отключат холодную воду. Это связано с работами по реконструкции въезда в город, сообщили в водоканале.
Воду планируется отключить с 9:30 до 20:00:
- Лихун (поселок Молодежный),
- Северное Сияние,
- ул. Калужского Ополчения,
- ул. Берестяная,
- 1-й Берестяной переулок,
- 2-й Берестяной переулок,
- ул. Красивая,
- 1-й Благодатный переулок,
- ул. 1-я Благодатная,
- ул. 2-я Благодатная,
- ул. 3-я Благодатная,
- ул. 4-я Благодатная.
- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - пояснили коммунальщики.
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