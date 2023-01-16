В Калуге два поселка и 10 улиц останутся без воды 18 января

В среду, 18 января, в северной части Калуги отключат холодную воду. Это связано с работами по реконструкции въезда в город, сообщили в водоканале.

Воду планируется отключить с 9:30 до 20:00:

Лихун (поселок Молодежный),

Северное Сияние,

ул. Калужского Ополчения,

ул. Берестяная,

1-й Берестяной переулок,

2-й Берестяной переулок,

ул. Красивая,

1-й Благодатный переулок,

ул. 1-я Благодатная,

ул. 2-я Благодатная,

ул. 3-я Благодатная,

ул. 4-я Благодатная.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - пояснили коммунальщики.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.