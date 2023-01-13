В Калужской области многоквартирные дома остались без отопления

В Козельске часть многоквартирных домов в районе улицы Солнечной остается без нормального отопления. Вечером в пятницу, 13 января, ситуацию прокомментировал губернатор Владислав Шапша.

Он рассказал, что направил в Козельск министра строительства и ЖКХ региона Вячеслава Лежнина. Также на место происшествия приехали представители местной администрации, прокуратуры, Минобороны (так как проблемные дома находятся в военном городке), ГЖИ и Ростехнадзора.

- Скоординировали действия о поиске причины недостаточной температуры в домах, - рассказал Шапша. - Есть несколько вариантов проблемы. Завоздушивание сетей, порыв в системе.

О сроках возвращения тепла в квартиры власти пока не говорят.

Ранее сообщалось, что в Козельске снизилась до 15 градусов температура в детских садах и школах. Там используют обогреватели.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.