В Калужской области многоквартирные дома остались без отопления
В Козельске часть многоквартирных домов в районе улицы Солнечной остается без нормального отопления. Вечером в пятницу, 13 января, ситуацию прокомментировал губернатор Владислав Шапша.
Он рассказал, что направил в Козельск министра строительства и ЖКХ региона Вячеслава Лежнина. Также на место происшествия приехали представители местной администрации, прокуратуры, Минобороны (так как проблемные дома находятся в военном городке), ГЖИ и Ростехнадзора.
- Скоординировали действия о поиске причины недостаточной температуры в домах, - рассказал Шапша. - Есть несколько вариантов проблемы. Завоздушивание сетей, порыв в системе.
О сроках возвращения тепла в квартиры власти пока не говорят.
Ранее сообщалось, что в Козельске снизилась до 15 градусов температура в детских садах и школах. Там используют обогреватели.
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