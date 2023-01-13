В Калуге не подтвердилась информация о низкой температуре в двух школах

В пятницу, 13 января, прокурор Калуги провели температуру воздуха в школах №22 и №46. Ранее о проблемах с отоплением в этих учреждениях сообщали в соцсетях.

Нарушений там не нашли.

- Температура выше 20 градусов, - рассказали нам в прокуратуре.

Также проверку будут проводить в Грабцевское школе, которая относится к Ферзиковскому району.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.