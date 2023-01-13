В Калуге не подтвердилась информация о низкой температуре в двух школах
В пятницу, 13 января, прокурор Калуги провели температуру воздуха в школах №22 и №46. Ранее о проблемах с отоплением в этих учреждениях сообщали в соцсетях.
Нарушений там не нашли.
- Температура выше 20 градусов, - рассказали нам в прокуратуре.
Также проверку будут проводить в Грабцевское школе, которая относится к Ферзиковскому району.
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