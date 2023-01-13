В Калуге прокуратура проверит три школы после жалоб на отсутствие отопления

Прокурорские проверки в Калуге пройдут в школе №22 на улице Хрустальной, школе №46 на улице Кибальчича и в Грабцевское средней школе. Ранее родители учеников в соцсетях жаловались на плохое отопление. Калужане писали, что в классах температура опустилась до 14 градусов.

Прокурор области Константин Жиляков поручил прокурорам Калуги и Ферзиковского района лично выехать в школы.

- По результатам проверок, при наличии снований, будут приняты меры прокурорского реагирования, - заявили в ведомстве.

Напомним, проблемы с отоплением также возникли в детских садах и школах Козельска.

- В середине дня в детсад поставили электрообогреватели, - отчитался в четверг вечером губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Частично проблему с теплом удалось решить. К школе поручил отправить мобильную котельную и бригаду коммунальщиков. Оборудование на месте, готово к запуску. Мобильная котельная компенсирует перебои от основной. В эти минуты завершается врезка под нее, чтобы обеспечить подачу тепла. В 9 вечера работы должны завершиться.

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