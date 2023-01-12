В детском саду Козельска температура воздуха опустилась до 15 градусов

Как мы уже рассказывали, в Козельске из-за аварии на котельной возникли проблемы с отоплением в детских садах и школах. В частности, без тепла остался детский сад «Ласточка», сообщили в прокуратуре Калужской области.

Температура воздуха на момент визита прокурора там опустилась до 15 градусов.

- В целях устранения нарушений руководству учреждения внесено представление, - говорится в комментарии прокуратуры. - В настоящее время произведена замена насоса в котельной, восстановление теплового режима остается на контроле прокуратуры.

Ранее в министерстве образования и науки Калужской области заявили, что отопление восстановят к понедельнику.

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