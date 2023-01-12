В Калуге установили семь бункеров для мусора

В Калуге после проблем с вывозом мусора, которые возникли на новогодних каникулах, установили новые контейнеры. Об этом в четверг, 12 января, рассказали в «Калужском региональном экологическом операторе».

Бункеры объемом восемь кубических метров появились по следующим адресам:

ул. Георгия Амелина, 7,

ул. Георгия Амелина, 13,

ул. Георгия Амелина, 19,

ул. Братьев Луканиных, 21,

ул. Тарасова, 29,

Грабцевское шоссе, 83,

Швейцарская деревня.

- Эта мера временная, - пояснили в КРЭО. - После проведения дополнительных работ на контейнерах заглубленного типа и восстановления их работоспособности дополнительные бункера будут убраны.

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