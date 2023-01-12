В Калуге установили семь бункеров для мусора
В Калуге после проблем с вывозом мусора, которые возникли на новогодних каникулах, установили новые контейнеры. Об этом в четверг, 12 января, рассказали в «Калужском региональном экологическом операторе».
Бункеры объемом восемь кубических метров появились по следующим адресам:
- ул. Георгия Амелина, 7,
- ул. Георгия Амелина, 13,
- ул. Георгия Амелина, 19,
- ул. Братьев Луканиных, 21,
- ул. Тарасова, 29,
- Грабцевское шоссе, 83,
- Швейцарская деревня.
- Эта мера временная, - пояснили в КРЭО. - После проведения дополнительных работ на контейнерах заглубленного типа и восстановления их работоспособности дополнительные бункера будут убраны.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!