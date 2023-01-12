В Калуге дома на трех улицах остались без отопления

Утром в четверг, 12 января, в Калуге котельная на улице Клюквина перестала подавать отопление в несколько домов. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Временно без тепла остались:

ул. Молодежная, 11 корпус 1, 11, 14/19,

ул. Клюквина, 3,

ул. Пригородная, 11, 13.

Провести ремонтные работы на трассе обещают до 14:00.

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