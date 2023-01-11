На семи улицах Калуги отключат электричество 13 января
В пятницу, 13 января, в Калуге временно не будет электричества в домах на семи улицах. Это связано с обрезкой деревьев, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 8:30 до 14:00:
- ул. Стекольная, 27-47, 16-22,
- ул. Песчаная, 26-46, 29-51,
- ул. Калужская, 1б.
Отключение с 13:00 до 16:00:
- ул. Чапаева, 17-27, 56-76,
- ул. Заводская, 2-16,
- ул. Песчаная, 53-79, 48-72, 96,
- ул. Стекольная, 51-65, 26-36,
- ул. Маяковского, 22-30,
- пер. Маяковского, 1-37, 2-38.
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