В Калуге восстановили отопление в домах на улице Горького

В среду, 11 января, управление ЖКХ Калуги сообщило о завершении ремонтных работ на теплосетях по улице Горького.

- Ремонтные работы на трассе завершены, теплоснабжение восстановлено, - пояснили в управлении.

Из-за аварийной ситуации батареи были холодными в домах №92, №94, №96 и №98.

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