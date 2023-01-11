В Калуге жители улицы Тарутинской продолжают складировать мусор возле дороги

В июне прошлого года в Калуге на улице Тарутинской установили контейнеры для сбора мусора. Однако даже спустя полгода жители продолжают оставлять пакеты с отходами вдоль дороги, сообщили в среду, 11 января в «Калужском региональном экологическом операторе».

Коммунальщики опубликовали фото, сделанные у домов №33, №121 и №131.

- Складирование отходов вне контейнерных площадок является административным правонарушением с соответствующими последствиями, - подчеркнули в КРЭО. - Только все разъяснительные, организационные и административные меры пока не приносят результатов. Пакеты с отходами постоянно появляются на обочинах улицы Тарутинской.

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