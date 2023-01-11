Две улицы Калуги останутся без электричества 12 января

В четверг, 12 января, в Калуге на двух улицах не будет электричества. Это связано с обрезкой деревьев, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Света не будет с 9:00 до 16:00:

ул. Киевка, 2, 5-25,

Киевский проезд, 7-15, 2-20.

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