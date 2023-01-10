В Калуге мошенник подделал решение суда и похитил квартиру
В Калуге одна из квартир перешла в муниципальную собственность, так как у умершего в 2011 году владельца не было наследников. Однако добиваться этого пришлось через суд, сообщили во вторник, 10 января, в прокуратуре Калужской области.
При подаче пакета документов выяснилось, что квартира уже имеет нового хозяина. Право собственности было оформлено с помощью подложного решения районного суда Калуги.
В отношении мошенника, подделавшего документ, возбуждено уголовное дело. Виновнику грозит до 10 лет лишения свободы.
Сейчас ведется расследование.
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