В Калуге мошенник подделал решение суда и похитил квартиру

В Калуге одна из квартир перешла в муниципальную собственность, так как у умершего в 2011 году владельца не было наследников. Однако добиваться этого пришлось через суд, сообщили во вторник, 10 января, в прокуратуре Калужской области.

При подаче пакета документов выяснилось, что квартира уже имеет нового хозяина. Право собственности было оформлено с помощью подложного решения районного суда Калуги.

В отношении мошенника, подделавшего документ, возбуждено уголовное дело. Виновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Сейчас ведется расследование.

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