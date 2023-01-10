В Калуге коммунальщики жалуются на припаркованные машины рядом с мусорными контейнерами

На новогодних каникулах в Калуге возникли проблемы с вывозом мусора. В некоторых случаях причиной стали припаркованные автомобили, которые мешали проезду техники коммунальщиков, прокомментировали во вторник, 10 января, в «Калужском региональном экологическом операторе».

- Спецтранспорт не будет ждать, когда водители этих легковушек вернутся к своим машинам, - заявили в КРЭО. - Они поедут дальше по маршруту. В результате опять переполнение контейнеров, жалобы жителей и комментарии в соц. сетях «Деньги собирают и не работают» «Это результат мусорной реформы» и т.п. Может нужно просто не ставить машины рядом с местом сбора отходов. Да и дорожной инспекции в таких конфликтных местах может быть поставить знаки, запрещающие парковки. На жалобы сотрудников ГП КРЭО в ГИБДД о помехах для работы регионального оператора ответ «Нарушений правил парковки нет». А мусор есть. И вывозить надо.

Калужских водителей призывают не оставлять свои машины на проездах к мусорным площадкам.

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