Горуправа Калуги начала поиски собственника металлического контейнера

Городская управа Калуги в понедельник, 9 января, объявила о поисках собственника металлического контейнера, расположенного у стадиона школы №51 в районе дома №22 по улице Тепличной.

Владельца просят предоставить документы на контейнер.

Если собственник не найдется, имущество вывезут принудительно.

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