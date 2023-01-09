В Калуге вывезли проблемный мусор

Как мы уже рассказывали, в Калуге 7 и 8 января возникли сбои в графике вывоза мусора.

Проблему удалось полностью решить в понедельник, сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

- Наблюдалось переполнение на двух площадках в микрорайоне Кошелев, - пояснили в министерстве. - Вчера все отходы были вывезены. Также на ул. Степана Разина, 85, в связи с крутым спуском и обледенением дороги спецтехника не смогла своевременно забрать отходы. 8 января в 15 часов мусор был вывезен в полном объеме. Сегодня утром оставались проблемы по площадке на ул. Степана Разина, 52, так как вывоз был невозможен в связи с запаркованностью легкового транспорта. Сейчас все отходы вывезены.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.