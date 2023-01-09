В Калужской области 69 аварий в системе ЖКХ произошло за новогодние каникулы
За время новогодних каникул в системе ЖКХ Калужской области произошло 69 аварий. Об этом в понедельник, 9 января, сообщил губернатор Владислав Шапша.
- Погодные условия были сложными: после оттепели и дождей ударили сильные морозы, - отметил глава региона. - За праздники зафиксировано 69 аварийных ситуаций в системе ЖКХ. Часть из них была связана с погодными условиями.
По словам Шапши, экстренные службы сработали организованно.
- Каникулы прошли спокойно, без серьезных происшествий, - заверил губернатор.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!