В Калужской области 69 аварий в системе ЖКХ произошло за новогодние каникулы

За время новогодних каникул в системе ЖКХ Калужской области произошло 69 аварий. Об этом в понедельник, 9 января, сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Погодные условия были сложными: после оттепели и дождей ударили сильные морозы, - отметил глава региона. - За праздники зафиксировано 69 аварийных ситуаций в системе ЖКХ. Часть из них была связана с погодными условиями.

По словам Шапши, экстренные службы сработали организованно.

- Каникулы прошли спокойно, без серьезных происшествий, - заверил губернатор.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.