В Калуге восстановили отопление в двух многоэтажках

В Калуге больше суток оставались без отопления жители двух многоквартирных домов, сообщили в четверг, 29 декабря, в прокуратуре региона.

Проблемы возникли в доме №9 по улице Телевизионной и в доме №3 по улице Степана Разина.

Что стало этому причиной, не уточняется, но директору управляющей организации прокуратура внесла представление.

Тепло в многоэтажки вернули.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.