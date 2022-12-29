В Калуге прокуратура обнаружила затопленные подвалы, плесень, тараканов и грызунов в домах на улице Московской

В Калуге прокуратура обнаружила серьезные санитарные нарушения в жилых домах №223 и №193 к.1 на улице Московской. В четверг, 29 декабря, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В этих домах расположены помещения маневренного фонда.

- Выездной проверкой выявлена плесень и разрушения на стенах, подвалы домов захламлены, загрязнены и затоплены, доступ к ним свободный, двери открыты, также установлено наличие тараканов и грызунов, - отметили в прокуратуре. - Ванные комнаты в помещениях маневренного фонда не отвечают санитарным требованиям.

В отношении директора управляющей компании возбудили административное дело.

После вмешательства прокуратуры подвалы осушили, проведена санитарная обработка. Дальнейшее устранение нарушений будет контролировать прокуратура.

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