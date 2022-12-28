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В Калужской области планируется выдавать сертификаты на жилье сиротам

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 28.12.2022 15:31 0 300
В Калужской области планируется выдавать сертификаты на жилье сиротам

В среду, 28 декабря, губернатор Калужской области Владислав Шапша прокомментировал ситуацию с выдачей жилья детям-сиротам. На данный момент в очереди находится около 1500 человек.

- Мы добились того, что уже второй год подряд будем предоставлять квартир больше, чем людей встает в очередь, - пояснил глава региона.

В этом году квартиры получат около 120 человек. 

- Более того, мы хотим расширить эти возможности и предоставить людям возможность получать сертификат на приобретение квартиры, - пояснил Шапша. - Человек будет иметь возможность добавить свои средства, такие тоже есть. Сирота – это не значит, что он неуспешный. Есть вполне самостоятельные, успешные, взрослые уже люди, которые хотят не однокомнатные квартиры, которые положены по закону, а большего размера. Мы хотим такую возможность им предоставить. 

Также он отметил, чем ситуация в Калужской области отличается от других регионов:

- И еще один момент, который всегда упускают, обсуждая вопросы очереди на предоставление квартир. Калужская область – одна из немногих, не буду говорить единственная, но одна из очень не многих областей, которая предоставляет компенсацию за поднаем жилья до того момента, когда эта квартира будет предоставляться по очереди. Конечно, это не квартира. И хочется квартиру – быстро и сразу. Но получать компенсацию на поднаем жилья на протяжении всего периода до получения квартиры – это серьезное подспорье. И огромные средства бюджета идут на то, чтобы это обязательство выполнялось. У нас ежегодно более 800 семей пользуется этими компенсациями. В других регионах этого нет. Если бы мы эти средства не выплачивали, мы бы предоставляли не 100, а 200 или 250 квартир. Было бы это справедливо? Для тех, кто получил квартиру, наверное, да. Для тех 800, кто не получил бы средств на то, чтобы снимать жилье, наверное, нет. Поэтому абсолютно правильных и бескомпромиссных решений, наверное, не бывает. Есть такой компромисс. Да, мы выдаем не так много квартир, как можно было бы, если бы мы не давали компенсацию за найм жилья. В целом средств уходит на все эти выплаты, компенсации, приобретение квартир – более миллиарда рублей. Это значительные средства. 

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 28.12.2022 15:31 0 300
Тэги: недвижимость
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