На окраинах Калуги отключат электричество 29 декабря

В четверг, 29 декабря, в Калуге не будет электричества в деревнях на окраинах города. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 17:00:

Железняки,

Черносвитино,

Белая,

Михалева,

Трудовой,

Карачево,

Бабенки.

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