На окраинах Калуги отключат электричество 29 декабря
В четверг, 29 декабря, в Калуге не будет электричества в деревнях на окраинах города. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 9:00 до 17:00:
- Железняки,
- Черносвитино,
- Белая,
- Михалева,
- Трудовой,
- Карачево,
- Бабенки.
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