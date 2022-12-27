Жители Калуги жалуются на проблемы с вывозом мусора

Жительница Калуги на странице губернатора опубликовала жалобу на вывоз мусора.

- Канищево, улица Писарева, неделю не вывозится мусор, - рассказала она. - Собаки уже все растащили по дороге.

На сообщение отреагировали в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

- Перевозчик работает в усиленном режиме, - заявили чиновники. - К сожалению, не всегда есть возможность подъехать к месту. Мусор обязательно вывезут, как только спецтехника сможет проехать к площадке. Продолжим ежедневный мониторинг доступности проезда к контейнерам.

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