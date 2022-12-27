В Калуге улица Матросова останется без электричества 29 декабря

В четверг, 29 декабря, в Калуге не будет электричества в домах на улице Александра Матросова. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение связано с проведением ремонтных работ. Света не будет с 9:00 до 16:00:

ул. Матросова, 3-35, 2-28.

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