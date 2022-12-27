В центре Калуги отремонтировали дом-памятник

В Калуге завершился капитальный ремонт дома №4 в Гостинорядском переулке. Здание является объектом культурного наследия, сообщил во вторник, 27 декабря, начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

- Работы проводились в рамках региональной программы капитального ремонта под кураторством областного Минстроя, - отметил он. - В этом году отремонтировано более 10 многоквартирных домов-памятников.

По словам Чудакова, программа позволяет собственникам не тратить большие деньги и сохранять памятники.

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