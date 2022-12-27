В Калуге за год собираются расселить 108 аварийных домов

В течение 2023 года в Калуге городская управа рассчитывает расселить 108 домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Об этом в понедельник на планерке сообщил начальник управления ЖКХ Александр Колесов.

Сейчас калужан расселяют в новостройки на Дубраве и в «Кошелеве».

Денежную компенсацию выбирает лишь малая часть жителей аварийных домов.

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