В Калуге микрорайон останется без воды из-за ремонтных работ 28 декабря

В среду, 28 декабря, в восточной части Калуге не будет воды в микрорайоне Тайфуновская Слобода. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Также воды не будет на Грабцевском шоссе, 178а.

Ремонтные работы пройдут с 9:00 до 22:00.

После этого в воде на некоторое время могут появиться примеси.

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