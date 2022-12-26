В Калуге крышу дома отремонтировали после вмешательства прокуратуры

В Калуге после вмешательства прокуратуры управляющая компания отремонтировала крышу дома №10 на улице Жукова. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщила пресс-служба ведомства.

Жалобу подвал инвалид, живущий в этом доме.

На чердаке находилось большое количество мусора, а кровля протекала.

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