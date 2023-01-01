В Калужской области плата за капремонт выросла на 15% с 1 января

В Калужской области с 1 января 2023 года взносы за капремонт многоквартирных домов выросли на 15%. Соответствующее постановление правительства ранее подписал губернатор Владислав Шапша.

В домах без лифта минимальный тариф теперь составляет 10,47 рубля с квадратного метра.

В домах с лифтом за каждый метр нужно платить минимум 11,94 рубля.

- В структуре капитального ремонта более 60% составляет стоимость строительных материалов, - объяснили в министерстве строительства и ЖКХ. - К сожалению, их стоимость за пару лет значительно увеличилась. Пока действует региональная программа, капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов проведен в 2,5 тысячи многоквартирных домов, что составляет 30% от общего числа зданий.

Напомним, с 1 декабря в Калужской области выросли тарифы на все остальные коммунальные услуги. Платежки с новыми суммами калужане начнут получать после новогодних каникул.

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