На семи улицах Калуги отключат электричество 23 декабря
В пятницу, 23 декабря, в Калуге из-за обрезки деревьев не будет электричества сразу на семи улицах. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 9:00 до 15:00:
- ул. Садовая, 1, 1б, 2а, 10.
Отключение с 9:00 до 13:00:
- ул. Чапаева, 17-27, 56-76,
- ул. Заводская, 2-16,
- ул. Песчаная, 53-69/9, 64-102,
- ул. Стекольная, 26-36, 51-105,
- ул. Маяковского, 22-30,
- пер. Маяковского, 1-37, 2-38.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!