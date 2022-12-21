На семи улицах Калуги отключат электричество 23 декабря

В пятницу, 23 декабря, в Калуге из-за обрезки деревьев не будет электричества сразу на семи улицах. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 15:00:

ул. Садовая, 1, 1б, 2а, 10.

Отключение с 9:00 до 13:00:

ул. Чапаева, 17-27, 56-76,

ул. Заводская, 2-16,

ул. Песчаная, 53-69/9, 64-102,

ул. Стекольная, 26-36, 51-105,

ул. Маяковского, 22-30,

пер. Маяковского, 1-37, 2-38.

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