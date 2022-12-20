Калуга начала зарастать сосульками

После обильных снегопадов в Калуге быстро начали расти сосульки.

В некоторых местах их длина уже превышает метр. Часть сосулек висит прямо над тротуарами.

В ближайшие дни синоптики обещают в Калуге потепление, так что возрастает риск падения наледи и накопившегося на крышах снега на людей.

Улица Королева, 43.

Улица Плеханова, 71а.

Улица Плеханова, 96.

Улица Достоевского, 22.

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