Калуга начала зарастать сосульками
После обильных снегопадов в Калуге быстро начали расти сосульки.
В некоторых местах их длина уже превышает метр. Часть сосулек висит прямо над тротуарами.
В ближайшие дни синоптики обещают в Калуге потепление, так что возрастает риск падения наледи и накопившегося на крышах снега на людей.
Улица Королева, 43.
Улица Плеханова, 71а.
Улица Плеханова, 96.
Улица Достоевского, 22.
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