Две улицы Калуги останутся без электричества 22 декабря

В четверг, 22 декабря, калужские коммунальщики продолжат опиливать деревья. Из-за этого не будет электричества в домах на двух улицах, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 13:00:

ул. Новослободская, 22-60,

ул. Промышленная, 41.

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