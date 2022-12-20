Две улицы Калуги останутся без электричества 22 декабря
В четверг, 22 декабря, калужские коммунальщики продолжат опиливать деревья. Из-за этого не будет электричества в домах на двух улицах, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 9:00 до 13:00:
- ул. Новослободская, 22-60,
- ул. Промышленная, 41.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!