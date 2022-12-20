В Калуге без воды остались многоквартирный дом, завод и котельная
Утром во вторник, 20 декабря, в Калуге из-за аварийных работ осталась без воды часть переулка Малинники.
В зону отключения попали многоквартирный дом №17, завод «Ремпутьмаш» и котельная.
Вернуть воду обещают к 22:00.
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