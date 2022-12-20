В Калуге жители улицы Зеленой останутся без электричества 21 декабря

В среду, 21 декабря, в Калуге не будет электричества в жилых домах на улице Зеленой. Коммунальщики будут опиливать деревья в микрорайоне Малинники, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества с 13:00 до 16:00:

ул. Зеленая, 1-55, 30-48.

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