В центре Калуги снесли два заброшенных дома

В переулке Воскресенский в Калуге снесли два расселенных одноэтажных дома, располагавшихся рядом со зданием филологического факультета КГУ. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Как отметили в ведомстве, дома давно были признаны аварийными и расселены, но городская управа не занималась их демонтажем.

Снесли дома только после вмешательства прокуратуры.

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