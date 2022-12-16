На шести улицах Калуги отключат электричество 19 декабря
В понедельник, 19 декабря, в первой половине дня в Калуге не будет электричества в жилых домах на шести улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 9:00 до 13:00:
- пер. Малинники, 5, 10, 12, 14, 16,
- ул. Малинники, 51-69, 68-70,
- ул. Мельничная, 56-74, 55-69,
- ул. Тарутинская, 68, 70.
Отключение с 10:00 до 13:00:
- ул. Пролетарская, 96,
- ул. Воронина, 3а.
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