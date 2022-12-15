В Калуге крыши двух домов отремонтировали на улице Телевизионной

В Калуге завершился ремонт крыш домов №4 и №15 на улице Телевизионной. В четверг, 15 декабря, прошла комиссионная приемка, сообщили в региональном Фонде капитального ремонта.

Построены дома были в 1973 и 1962 годах.

- В эксплуатацию были введены скатные крыши в двух многоквартирных пятиэтажных домах, № 4 и № 15, - отметили в Фонде.

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