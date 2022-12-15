На окраинах Калуги отключат воду 17 декабря

В субботу, 17 декабря, в Калуге не будет воды на восточных окраинах города. Это связано с проведением аварийно-ремонтных работ у дома №115 на Грабцевском шоссе, сообщили в городской управе.

Отключение с 9:00 до 22:00:

Индустриальный парк Грабцево,

пос. Воскресенский,

д. Горневская слобода,

ул. Непокоренных Ленинградцев.

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