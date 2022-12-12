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В Калуге и четырех районах области отключилось электричество после снегопада и ливня

Дмитрий Ивьев , Фото: министерство строительства и ЖКХ Калужской области.
Опубликовано: 12.12.2022 16:28 0 957
В Калуге и четырех районах области отключилось электричество после снегопада и ливня

На прошедших выходных из-за снегопада и ливня в четырех районах Калужской области и в Калуге возникли проблемы с электричеством. Об этом сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

- Наиболее пострадавшие от непогоды территории области: Юхновский, Износковский, Мосальский, Думиничский районы и городской округ Калуги, - пояснили в министерстве. - В первую очередь энергетики провели работы в основной сети 6-10 кВ, на данный момент все технологические нарушения ликвидированы. В некоторых районах наблюдаются локальные отключения электроэнергии. Специалисты восстанавливают электроснабжение в порядке поступления заявок от потребителей.

В ликвидации последствий непогоды задействовано 28 бригад.

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Дмитрий Ивьев , Фото: министерство строительства и ЖКХ Калужской области.
Опубликовано: 12.12.2022 16:28 0 957
Тэги: недвижимость жкх электричество
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