В Калуге и четырех районах области отключилось электричество после снегопада и ливня
На прошедших выходных из-за снегопада и ливня в четырех районах Калужской области и в Калуге возникли проблемы с электричеством. Об этом сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.
- Наиболее пострадавшие от непогоды территории области: Юхновский, Износковский, Мосальский, Думиничский районы и городской округ Калуги, - пояснили в министерстве. - В первую очередь энергетики провели работы в основной сети 6-10 кВ, на данный момент все технологические нарушения ликвидированы. В некоторых районах наблюдаются локальные отключения электроэнергии. Специалисты восстанавливают электроснабжение в порядке поступления заявок от потребителей.
В ликвидации последствий непогоды задействовано 28 бригад.
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