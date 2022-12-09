Северная часть Калуги останется без воды 13 декабря

Во вторник, 13 декабря, в Калуге из-за работ по реконструкции дороги северная часть города останется без воды. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:30 до 22:00:

Деревня Лихун (поселок Молодежный),

Ул. Калужского Ополчения,

Поселок Северное Сияние,

Ул. Берестяная,

1-й Берестяной переулок,

2-й Берестяной переулок,

Ул. Красивая,

1-й Благодатный переулок,

Ул. 1-я Благодатная,

Ул. 2-я Благодатная,

Ул. 3-я Благодатная,

Ул. 4-я Благодатная.

В зону отключения попадет детский сад №10 в деревне Лихун.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, предупредили коммунальщики.

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