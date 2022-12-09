Северная часть Калуги останется без воды 13 декабря
Во вторник, 13 декабря, в Калуге из-за работ по реконструкции дороги северная часть города останется без воды. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 9:30 до 22:00:
- Деревня Лихун (поселок Молодежный),
- Ул. Калужского Ополчения,
- Поселок Северное Сияние,
- Ул. Берестяная,
- 1-й Берестяной переулок,
- 2-й Берестяной переулок,
- Ул. Красивая,
- 1-й Благодатный переулок,
- Ул. 1-я Благодатная,
- Ул. 2-я Благодатная,
- Ул. 3-я Благодатная,
- Ул. 4-я Благодатная.
В зону отключения попадет детский сад №10 в деревне Лихун.
- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, предупредили коммунальщики.
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