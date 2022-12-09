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Северная часть Калуги останется без воды 13 декабря

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.12.2022 15:29 0 731
Северная часть Калуги останется без воды 13 декабря

Во вторник, 13 декабря, в Калуге из-за работ по реконструкции дороги северная часть города останется без воды. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:30 до 22:00:

  • Деревня Лихун (поселок Молодежный),
  • Ул. Калужского Ополчения,
  • Поселок Северное Сияние,
  • Ул. Берестяная,
  • 1-й Берестяной переулок,
  • 2-й Берестяной переулок,
  • Ул. Красивая,
  • 1-й Благодатный переулок,
  • Ул. 1-я Благодатная,
  • Ул. 2-я Благодатная,
  • Ул. 3-я Благодатная,
  • Ул. 4-я Благодатная.

В зону отключения попадет детский сад №10 в деревне Лихун.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, предупредили коммунальщики.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.12.2022 15:29 0 731
Тэги: недвижимость вода жкх
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