В Калуге на улице Садовой отключат электричество 13 декабря
Во вторник, 13 декабря, в Калуге не будет электричества в жилых домах на улице Садовой. Это связано с обрезкой деревьев, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 9:00 до 16:00.
- ул. Садовая, 1, 1б, 2а, 10.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!