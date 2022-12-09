В Калуге на улице Садовой отключат электричество 13 декабря

Во вторник, 13 декабря, в Калуге не будет электричества в жилых домах на улице Садовой. Это связано с обрезкой деревьев, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 16:00.

ул. Садовая, 1, 1б, 2а, 10.

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