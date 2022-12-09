В Калуге 50 семей из аварийного жилья получили новые квартиры

В Калуге еще 50 семей из аварийных домов получили ключи и документы от новых квартир. В пятницу, 9 декабря, об этом сообщили в управлении экономики города.

Новые дома расположены на улице Бориса Литвинчука и проезде Юрия Круглова.

Власти Калужской области рассчитывают до конца 2023 года расселить дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. После этого возьмутся за жилье, признанное непригодным для жизни позже.

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