На двух улицах Калуги отключат электричество
В ближайший понедельник, 12 декабря, в Калуге отключат электричество в домах на двух улицах. Это связано с ремонтными работами, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 9:00 до 14:00:
- ул. Звездная, 9, 19/1, 19а, 18а, 28, 29,
- б-р Байконур, 3, 5.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!