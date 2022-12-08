На двух улицах Калуги отключат электричество

В ближайший понедельник, 12 декабря, в Калуге отключат электричество в домах на двух улицах. Это связано с ремонтными работами, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 14:00:

ул. Звездная, 9, 19/1, 19а, 18а, 28, 29,

б-р Байконур, 3, 5.

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