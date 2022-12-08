Калуга Обнинск
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ
История Калуги Статьи

На семи улицах Калуги экстренно отключили воду

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.12.2022 10:09 0 1115
На семи улицах Калуги экстренно отключили воду

В 9:30 утра в четверг, 8 декабря, в Калуге отключили воду на семи улицах. Это связано с проведением ремонтных работ в переулке Поселковом, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение до 20:00:

  • Ул. Поселковая,
  • Ул. Линейная,
  • Пер. Строительный,
  • Пер. Линейный,
  • Пер. Средний,
  • Пер. Поселковый,
  • Ул. Московская, дома с №251 до №277.

В зону отключения попали детский сад №21, центр развития творчества детей и юношества, областная стоматологическая поликлиника.

Напомним, изначально планировалось отключение на других улицах, но его отменили.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.12.2022 10:09 0 1115
Тэги: недвижимость вода жкх
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Всего проголосовало: 243
Новости партнеров
Почему кредитные карты так популярны, как выбрать оптимальный вариант
Сколько живут тараканы без еды и воды
Какую карту с кэшбэком оформить для выгодных покупок?

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru