На семи улицах Калуги экстренно отключили воду

В 9:30 утра в четверг, 8 декабря, в Калуге отключили воду на семи улицах. Это связано с проведением ремонтных работ в переулке Поселковом, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение до 20:00:

Ул. Поселковая,

Ул. Линейная,

Пер. Строительный,

Пер. Линейный,

Пер. Средний,

Пер. Поселковый,

Ул. Московская, дома с №251 до №277.

В зону отключения попали детский сад №21, центр развития творчества детей и юношества, областная стоматологическая поликлиника.

Напомним, изначально планировалось отключение на других улицах, но его отменили.

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