На семи улицах Калуги экстренно отключили воду
В 9:30 утра в четверг, 8 декабря, в Калуге отключили воду на семи улицах. Это связано с проведением ремонтных работ в переулке Поселковом, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение до 20:00:
- Ул. Поселковая,
- Ул. Линейная,
- Пер. Строительный,
- Пер. Линейный,
- Пер. Средний,
- Пер. Поселковый,
- Ул. Московская, дома с №251 до №277.
В зону отключения попали детский сад №21, центр развития творчества детей и юношества, областная стоматологическая поликлиника.
Напомним, изначально планировалось отключение на других улицах, но его отменили.
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