В Калуге отменили отключение воды на семи улицах
В четверг, 8 декабря, в Калуге не будет холодной воды сразу на семи улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 9:00 до 16:00:
- Ул. Московская, 184 к.1, 213, 215, 221а, 223, 225,
- Ул. Билибина, 2, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 17/1, 19, 21,
- Ул. Окружная, 2, 4, 4/1, 4/2,
- Ул. Литейная, 5, 7, 9, 11,
- Пер. Литейный, 3, 5, 7, 9,
- Ул. Тельмана, 31, 33, 35,
- Ул. Поле Свободы, 10.
- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, предупредили коммунальщики.
UPD. Спустя 15 минут после публикации новости городские власти сообщили, что отключения не будет.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!