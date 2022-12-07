В Калуге отменили отключение воды на семи улицах

В четверг, 8 декабря, в Калуге не будет холодной воды сразу на семи улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 16:00:

Ул. Московская, 184 к.1, 213, 215, 221а, 223, 225,

Ул. Билибина, 2, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 17/1, 19, 21,

Ул. Окружная, 2, 4, 4/1, 4/2,

Ул. Литейная, 5, 7, 9, 11,

Пер. Литейный, 3, 5, 7, 9,

Ул. Тельмана, 31, 33, 35,

Ул. Поле Свободы, 10.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, предупредили коммунальщики.

UPD. Спустя 15 минут после публикации новости городские власти сообщили, что отключения не будет.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.