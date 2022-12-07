В Калуге отключат электричество на улице Никитина 9 декабря

В пятницу, 9 декабря, в Калуге не будет электричества в двух домах на улице Никитина. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе». Отключение связано с проведением ремонтных работ.

Без света с 9:00 до 17:00 останутся:

ул. Никитина, 83, 87.

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