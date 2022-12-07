На окраинах Калуги отключат электричество 8 и 9 декабря
В четверг и пятницу, 8-9 декабря, часть Калуги останется без электричества. Это связано с работами по расчистке трассы, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключения ожидаются в период с 9:00 до 17:00:
- Секиотово,
- Калашников Хутор,
- СТ Здоровье,
- СТ Буровик,
- СТ Лесовод.
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