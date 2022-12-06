На окраинах Калуги отключат электричество 7 декабря
В среду, 7 декабря, на окраинах Калуги не будет электричества. Это связано с проведением ремонтных работ и расчисткой трассы, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 9:00 до 00:00:
- СНТ Рассвет,
- д. Ромодановские дворики (частично).
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