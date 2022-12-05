На двух улицах Калуги отключат электричество 6 декабря

Во вторник, 6 декабря, в Калуге не будет электричества в домах на двух улицах. Это связано с проведением работ по монтажу оборудования, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 16:00:

ул. Центральная, 14, 16, 18, 20,

ул. Московская, 331, 333, 335, 337, 339.

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