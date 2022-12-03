В Калужской области построили опасный дом для сирот и переселенцев

В Кондрово нашли множество проблем в многоквартирном доме, который построили для детей сирот и переселенцев из аварийного жилья. В пятницу, 2 декабря, о результатах проверки рассказали в Общероссийском народном фронте.

Квартиры людям выделили год назад. И жильцы сразу же начали жаловаться на результат работы строителей. С момента предыдущей проверки прошло полгода, но ситуация не сильно улучшилась, заявляют в ОНФ.

Квартиры на первом этаже в плесени, в подвале летает мошкара, трубы с горячей водой идут к унитазам – все это обнаружилось при очередном визите в Дзержинский район.

- Представители Народного фронта подозревают, что дом опасен для проживания, - говорится в заявлении ОНФ. - Вероятно, перед постройкой здания экспертизу проектной документации не проводили, а значит и должного контроля со стороны строительного надзора во время производства работ, возможно, и не было.

Пока в доме идут ремонты, владельцам негде жить.

На отчет общественников отреагировали в правительстве Калужской области. Там пообещали усилить контроль за застройщиком.

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