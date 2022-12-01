В Калуге опубликован список домов, в которых заменят лифты в 2023 году
В 2023 году в Калуге планируется заменить 56 лифтов в 18 многоэтажных домах. В среду, 30 ноября, Фонд капитального ремонта Калужской области сообщил о начале проведения аукционов по поиску подрядчиков.
Договоры планируется заключить уже в декабре.
Как отметили в Фонде капремонта, недостатка в подрядных организациях, желающих принять участие в аукционах, нет.
Опубликован список домов, в которых заменят лифты:
- б-р Байконур, д.1,
- пл. Первых Космонавтов, д.6,
- ул. Калужского Ополчения, д.5,
- ул. Генерала Попова, д.24,
- ул. Герцена, д.17,
- ул. Гурьянова, д.59,
- ул. Огарева, д.40, корп.1 и корп.2,
- ул. Салтыкова-Щедрина, д.74, корп.2,
- ул. Суворова, д.147,
- ул. Малоярославецкая, д.3 и д.4,
- ул. Хрустальная, д.10,
- ул. Льва Толстого, д.41 и д.43,
- ул. Кибальчича, д.3, д.4, д.11.
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