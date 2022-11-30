В Калуге собираются раскрасить дома яркими красками

В Калуге студенты коммунально-строительного техникума предложили колористические решения фасадов домов, которые могут быть использованы при проведении капитального ремонта в 2023 году. Об этом в среду, 30 ноября, сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

Студенты работали под руководством своих преподавателей.

- Несомненно, яркие краски жилых домов создадут позитивное настроение и улучшат облик населенных пунктов нашей области, - заявили в Минстрое.

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